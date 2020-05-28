Международный альянс уже долгое время "качается" и, чтобы не упасть, три компании решили трансформироваться, но не в одну корпорацию.

Долгое время распространялись слухи о слиянии в одну компанию как наиболее вероятный сценарии для будущего альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Потом говорили о распаде. Но будет иначе.

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Председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар, на пресс-конференции после встречи лидеров компаний, заявил: "Плана слияния наших компаний нет. Нам не нужно слияние, чтобы быть эффективными". Вместо этого Группа Renault, Nissan Motor Corporation и Mitsubishi Motors Corporation углубят сотрудничество в разработке автомобилей и распределят сферы влияния по регионам, для сокращения расходов и повышения эффективности. Компании заявили о новой модели делового сотрудничества, "призванной повысить конкурентоспособность и прибыльность трех партнеров".

Новая стратегия заключается в передаче лидерства внутри альянса компании с сильным положением на рынке и лучшей компетенцией в продукте или технологии – она ​​возглавит деятельность, а остальные ее поддержат. Компании собираются сократить инвестиции в разработку новых моделей автомобилей на 40%, также используя схему "лидер – последователь”, которая уже применяется альянсом в сегменте легких коммерческих автомобилей.

Стандартизация начнется с платформ и распространится на разработку кузовов, агрегатов и систем. Усилия будут сконцентрированы на одном "родительском" автомобиле, от которого будут получать технику автомобили-аналоги. И так в каждом продуктовом сегменте. При необходимости, производство автомобиля-эталона и аналогов у каждого бренда будут объединены. К 2025 году почти 45% моделей альянса будут разрабатываться и выпускаться по этой схеме. Как пример: вместо шести моделей одного класса на четырех различных платформах, будут выпускать семь моделей-одноклассников на одной платформе.

Новый председатель совета директоров Renault – Жан-Доминик Сенар, который пришел в компанию с Michelin, получил широкие полномочия и важную роль в контроле деятельности альянса. Сенар убежден, что новая схема работы принесет экономию до 20%.

Мировой рынок альянс распределил между собой так: Nissan становится лидером альянса в Китае, Северной Америке и Японии, Renault – в Европе, России, Южной Америке и Северной Африке, а Mitsubishi Motors – в странах Юго-Восточной Азии и Океании.

Разработка новых технологий также будет закреплена за лидерами. Так, автоматизированное вождение отдали Nissan, специалисты Renault будут вести разработку платформы интеграции в цифровые сети на базе ОС Android, а Mitsubishi – гибридов.



Партнеры продолжат пользоваться существующими активами и совместно инвестировать в новые платформы, силовые установки и технологии. Продолжится расширение моделей на платформе CMF-B, которую уже используют Renault Clio и Nissan Juke, а также появятся новые совместные платформы CMF-C/D и CMF-EV.

В целом альянс планирует сосредоточиться больше на эффективности производства моделей, чем на объемах выпуска, из-за чего ожидается сокращение модельного ряда, по сравнению с нынешним на 20% до 2025 года.

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