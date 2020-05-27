Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал оказать Французскому автопрому многомиллиардную финансовую поддержку. О ней Макрон объявил после визита на одно из предприятий компании-поставщика Valéo на севере Франции.

По словам французского лидера, государственная помощь должна поддержать автопроизводителей страны, пострадавших во время коронавирусного кризиса. На поддержку национальной автостроительной отрасли планируется выделить более восьми миллиардов евро.

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Более одного миллиарда из этой суммы придется на доплаты жителям страны во время покупки электрокаров и гибридных автомобилей, пояснил Макрон. Предполагается, что государство будет доплачивать покупателям вместо шести, семь тысяч евро за каждый купленный такой автомобиль.

Макрон объявил о выделении 8 млрд евро – на поддержку не только производства, но и конечных покупателей. Тем, кто покупает электромобили, субсидию от государства увеличат с 6 000 до 7 000 евро. Покупателям гибридов будут компенсировать 2 000 евро.

Нам нужна мотивационная цель: сделать Францию крупнейшим европейским производителем чистых автомобилей, доведя объем производства до более чем 1 миллиона электрических и гибридных автомобилей в год в течение следующих пяти лет.

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Также планируется стимулировать покупку новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, доплачивая владельцам за утилизацию подержанных авто. По словам Макрона, в стране на данный момент не могут найти покупателя 400 тысяч новых автомобилей.

Дополнительно компания-автопроизводитель Renault может получить пять миллиардов евро в форме кредитных гарантий от государства. Впрочем, эти гарантии государство предоставит лишь в случае достижения договоренности между профсоюзами и менеджментом Renault относительно будущего рабочих мест и производственных мощностей компании во Франции.