Консультанты и адвокатов из-за скандала с манипулированием данными о вредных выбросах стоили автомобильному концерну 1,77 миллиарда евро. Но эта сумма будет и дальше увеличиваться, - сообщает DW.

Сумма включает оплату услуг консультантов и адвокатов по делам всех марок, включая Audi и Porsche, на всех рынках.

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Предполагается, что эта сумма будет увеличиваться, поскольку судебные процессы из-за скандала с выхлопными газами не завершены. Одним из крупнейших юридических подрядчиков Volkswagen является американская фирма Jones Day, которая с сентября 2015 года представляет интересы концерна в США.

Но, похоже, что это еще не все расходы. Так, глава Федерального объединения центров защиты прав потребителей (VZBV) Клаус Мюллер (Klaus Müller) сообщил, что к коллективному иску против Volkswagen в ФРГ присоединились уже 420 тысяч человек. Объединение предлагает автомобильному концерну урегулировать споры мирным путем.

Председатель VZBV также отметил, что Volkswagen мог бы сделать своим пострадавшим клиентам, хорошее предложение. Он сослался на решение Высшего регионального суда Кобленца, где на прошлой неделе истец по делу против VW получил компенсацию размером 26 тысяч евро. Это также свидетельствует о шансах на успех для всех других истцов, добавил Мюллер.

В сентябре 2018 года VZBV и Всеобщий немецкий клуб автомобилистов (ADAC) заявили, что совместно предъявят соответствующий коллективный иск к VW.

Напомним, что "дизельгейт" уже обошелся VW в 30 млрд. евро прямых выплат, но кроме того, концерн был вынужден пересмотреть модельный ряд и убрать с рынка дизельные версии, что привело к большим косвенным убыткам.

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