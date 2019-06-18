Консультанти та адвокатів через скандал з маніпулюванням даними про шкідливі викиди коштували автомобільному концерну 1,77 мільярда євро. Але ця сума буде і далі збільшуватися, - повідомляє DW.

Сума включає оплату послуг консультантів і адвокатів у справах всіх марок, включаючи Audi і Porsche, на всіх ринках.

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Передбачається, що ця сума буде збільшуватися, оскільки судові процеси через скандал з вихлопними газами не завершені. Одним з найбільших юридичних підрядників Volkswagen є американська фірма Jones Day, яка з вересня 2015 представляє інтереси концерну в США.

Але, схоже, що це ще не всі витрати. Так, голова Федерального об'єднання центрів захисту прав споживачів (VZBV) Клаус Мюллер (Klaus Müller) повідомив, що до колективного позову проти Volkswagen в ФРН приєдналися вже 420 000 людей. Об'єднання пропонує автомобільному концерну врегулювати суперечки мирним шляхом.

Голова VZBV також зазначив, що Volkswagen міг би зробити своїм клієнтам, постраждалим, хорошу пропозицію. Він послався на рішення Вищого регіонального суду Кобленца, де минулого тижня позивач у справі проти VW отримав компенсацію розміром 26000 євро. Це також свідчить про шанси на успіх для всіх інших позивачів, додав Мюллер.

У вересні 2018 VZBV і Загальний німецький клуб автомобілістів (ADAC) заявили, що спільно пред'являть відповідний колективний позов в VW.

Нагадаємо, що "дізельгейт" вже обійшовся VW в 30 млрд. Євро прямих виплат, але крім того, концерн був змушений переглянути модельний ряд і прибрати з ринку дизельні версії, що привело до великих непрямих збитків.

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