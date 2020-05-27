Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати французькому автопрому багатомільярдну фінансову підтримку. Про неї Макрон оголосив після візиту на одне з підприємств компанії-постачальника Valéo на півночі Франції.

За словами французького лідера, державна допомога має підтримати автовиробників країни, що постраждали під час коронавірусної кризи. На підтримку національної автобудівної галузі планується виділити понад вісім мільярдів євро.

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Понад один мільярд з цієї суми припаде на доплати жителям країни під час купівлі електрокарів та гібридних автомобілів, пояснив Макрон. Передбачається, що покупцям держава доплачуватиме замість шести сім тисяч євро за кожен придбаний такий автомобіль.

Макрон оголосив про виділення 8 млрд євро - на підтримку не тільки виробництва, а й кінцевих покупців. Тим, хто купує електромобілі, субсидію від держави збільшать з 6000 до 7000 євро. Покупцям заряджають гібридів компенсуватимуть 2000 євро.

- Нам потрібна мотиваційна мета: зробити Францію найбільшим європейським виробником чистих автомобілів, довівши обсяг виробництва до більш ніж 1 мільйона електричних і гібридних автомобілів в рік протягом наступних п'яти років.

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Також планується стимулювати купівлю нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, доплачуючи власникам за утилізацію вживаних авто. За словами Макрона, в країні на даний момент не можуть знайти покупця 400 тисяч нових автомобілів.

Додатково компанія-автовиробник Renault може отримати п’ять мільярдів євро у формі кредитних гарантій від держави. Утім, ці гарантії держава надасть лише в разі досягнення домовленості між профспілками та менеджментом Renault щодо майбутнього робочих місць та виробничих потужностей компанії у Франції.