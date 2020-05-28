Міжнародний альянс вже довгий час "хитається" і щоб не впасти, три компанії вирішили трансформуватись, але не в одну корпорацію.

Тривалий час ширились чутки про злиття в одну компанію, як найбільш вірогідний сценарії для майбутнього альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Потім говорили про розпад. Але буде інакше.

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Голова ради директорів Renault Жан-Домінік Сенар, на прес-конференції, після зустрічі лідерів компаній, заявив: “Плану злиття наших компаній немає. Нам не потрібно злиття, щоб бути ефективними”. Натомість, Група Renault, Nissan Motor Corporation та Mitsubishi Motors Corporation поглиблять співпрацю в розробці автомобілів і розподілять сфери впливу за регіонами, для скорочення витрат і підвищення ефективності. Компанії заявили про нову модель ділового співробітництва, “покликану підвищити конкурентоспроможність і прибутковість трьох партнерів”.

Нова стратегія полягає в передачі лідерства всередині альянсу компанії з найсильнішим становищем на ринку і кращої компетенцією в продукті або технології – вона очолить діяльність, а решта її підтримають. Компанії збираються скоротити інвестиції в розробку нових моделей автомобілів на 40%, також використовуючи схему “лідер – послідовник”, яка вже застосовується альянсом в сегменті легких комерційних автомобілів.

Стандартизація розпочнеться з платформ і пошириться на розробку кузовів, агрегатів і систем. Зусилля будуть сконцентровані на одному “батьківському” автомобілі, від якого отримуватимуть техніку автомобілі-аналоги. І так у кожному продуктовому сегменті. При необхідності, виробництво автомобіля-еталона і аналогів у кожного бренду буде об'єднано. До 2025 року майже 45% моделей альянсу будуть розроблятися і випускатися за цією схемою. Як приклад: замість шести моделей одного класу на чотирьох різних платформах, випускатимуть сім моделей-однокласників на одній платформі.

Новий голова ради директорів Renault – Жан-Домінік Сенар, який прийшов у компанію з Michelin, отримав широкі повноваження і вагому роль у контролі діяльності альянсу. Сенар переконаний, що нова схема роботи принесе економію до 20%.

Світовий ринок альянс розподілив між собою так: Nissan стає лідером альянсу в Китаї, Північній Америці і Японії, Renault – в Європі, Росії, Південній Америці та Північній Африці, а Mitsubishi Motors – в країнах Південно-Східної Азії і Океанії.

Розробка нових технологій також буде закріплена за лідерами. Так, автоматизоване водіння віддали Nissan, спеціалісти Renault вестимуть розробку платформи інтеграції в цифрові мережі на базі ОС Android, а Mitsubishi – гібридів.

Партнери продовжать користуватися існуючими активами і спільно інвестувати в нові платформи, силові установки і технології. Продовжиться розширення моделей на платформі CMF-B, яку вже використовують Renault Clio і Nissan Juke, а також з'являться нові спільні платформи CMF-C/D і CMF-EV.

В цілому альянс планує зосередитись більше на ефективності виробництва моделей, ніж на обсягах випуску, через що очікується скорочення модельного ряду, порівняно з нинішнім, на 20% до 2025 року.

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