Гучна справа Карлоса Гона, який об'єднав японських виробників з французьким, може стати початком кінця і для союзу, що існував протягом двох десятиліть.

Акції Renault досягли шестирічних мінімумів у понеділок, після повідомлення у ЗМІ про те, що Nissan прискорив таємне планування дій на випадок можливого розколу альянсу.

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Зафіксовано падіння акцій Renault на 3,7%, через що французький автовиробник опинився внизу паризького індексу цінних паперів CAC 40 та загальноєвропейського STOXX 600.

Видання Financial Times, посилаючись на кілька джерел, повідомляє, що у Nissan активно готуються до виходу з альянсу. Сплеск активності відбувся після втечі Гона з-під арешту в Японії наприкінці грудня.

Нагадаємо, топ-менеджера затримували кілька разів, висуваючи йому звинувачення у незаконних операціях з коштами компанії, використанні службового положення та приховуванні прибутків. Усі звинувачення Карлос Гон заперечує. На нього чекало на чергове засідання суду в Японії, однак Гон втік до Лівану.

“Ми переконані, що відносини між Renault і Nissan, а отже й усіма брендами Альянсу безповоротно розірвані, і, швидше за все, не підлягають ремонту”, – написали аналітики Evercore ISI Арндт Елінгхорст та Кріс МакНіллі в примітці у понеділок. Renault поки не прокоментувала ситуацію.

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