Изображение на рекламном щите – рукотворное и время от времени исчезает, а потом появляется вновь.

Четвертое поколение спорткара Toyota Supra выпускалось с 1993 по 2002 годы. В Сан-Франциско был замечен билборд с рекламой первых лет Supra A80.

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Реклама образца 1993 года не обманула: она обещала, что этот автомобиль произведет революцию и он таки оставил после себя огромный след в истории автоспорта, кино и уличных гонок. Сможет ли Supra A90 получить хотя бы половину славы своего предшественника, покажет время. Как показал с рекламным плакатом на шоссе номер 101 в Сан-Франциско.

Публикация The Drive раскрывает причину того, что 27-летний спорткар все еще рекламируется. Билборд принадлежит компании Clear Channel Outdoor и в социальных сетях региональный директор Боб Шмитт рассказал, как такое стало возможным. В 1990-х рекламные плакаты, даже в масштабе билбордов, рисовались художником вручную. Позже, когда компания перешла на современную технологию с использованием печати на винил бумаге, большинство билбордов закрасили черным, поверх рекламных рисунков. Но черный спорткар на черном фоне решили не закрашивать – меньше работы и затрат. С тех пор "Супра" служит фоном для рекламы других товаров, а когда рекламная площадь пуста – опять наступает ее звездный час.

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