Зображення на рекламному щиті – рукотворне і час від часу зникає, а потім з'являється знов.

Четверте покоління спорткара Toyota Supra випускалось з 1993 по 2002 роки. У Сан-Франциско був помічений білборд з рекламою перших років Supra A80.

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Реклама зразка 1993 року не обманула: вона обіцяла, що цей автомобіль здійснить революцію і він таки залишив по собі величезний слід в історії автоспорту, кіно і вуличних гонок. Чи зможе Supra A90 здобути хоча б половину слави свого попередника, покаже час. Як показав із рекламним плакатом на шосе номер 101 у Сан-Франциско.

Публікація The Drive розкриває причину того, що 27-річний спорткар все ще рекламується. Білборд належить компанії Clear Channel Outdoor і в соціальних мережах регіональний директор Боб Шмітт розповів, як таке стало можливим. У 1990-х рекламні плакати, навіть в масштабі білбордів, малювались художником вручну. Пізніше, коли компанія перейшла на сучаснішу технологію з використанням друку на вініло-папері, більшість білбордів зафарбували чорноим, поверх рекламних малюнків. Але чорний спорткар на чорному тлі вирішили не зафарбовувати – менше роботи й витрат. З тих пір “Супра” служить тлом для реклами інших товарів, а коли рекламна площа порожня – знову настає її зірковий час.

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