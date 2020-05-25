Сусідський месник, перед тим, залишив записку з погрозливим попередженням.

Потужний автомобіль повинен звучати відповідно. Однак між трековим спорткаром і авто на кожен дань має бути різниця за рівнем шуму.

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Автомобіль, що о шостій ранку будить сусідів голосним “риком”, викликає в оточуюх роздратування і гнів. А коли таке відбувається щодня, комусь може урватись терпець. І тоді найгучніший вихлоп на районі перетворитисья на найтихіший, як трапилось із власником купе Ford Mustang.

У своєму дописі у Facebook Аарон Робінсон завантажив фотографію вихлопної системи свого автомобіля, з заповненими піною патрубками. Він також додав записку, знайдену на місці вандалізму. У ній міститься попередження власнику автомобіля про те, що йому відведено 14 днів на “виправлення” глушника. Анонім також додає, що не боїться поліцій та відеокамер і в будь-якому разі здійснить акт помсти.

Власник пошкодженого Mustang, Робінсон, заявив у поліцію і обурено прокоментував акт вандалізму: “Я сподіваюся, що хтось отримає COVID і помре повільною болісною смертю, через це”.

Це заходить занадто далеко, але пошкодження чийогось транспортного засобу, очевидно, є незаконним та й негарним вчинком. Однак, певна кількість людей, можливо, співчуватиме власнику Mustang.

Варто зазначити, що з 2017 року Ford почав пропонувати в якості додаткової опції для Mustang GT функцію “гарний сусід”, з якою звук вихлопної системи можна змінювати примусово і робити приблизно на 10 децибел тихішим, ніж зазвичай.



Вона була створена інженером Ford Стівом фон Фоерстером, котрий дратував своїх сусідів гучним риком Shelby GT350 і одного разу навіть мав розмову з поліцією, викликаною одним із мешканців кварталу.

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