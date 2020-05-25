Соседский мститель, перед тем, оставил записку с угрожающим предупреждением.

Мощный автомобиль должен звучать соответственно. Однако между трековым спорткаром и авто на каждый дань должна быть разница по уровню шума.

Также интересно: Евробляхи уже начали раздавать бесплатно

Автомобиль, который в шесть утра будит соседей громким "рыком", вызывает у окружающих раздражение и гнев. А когда такое происходит каждый день, у кого-то может закончиться терпение. И тогда самый громкий выхлоп на районе превратится в тихий, как случилось с владельцем купе Ford Mustang.

В своей заметке в Facebook Аарон Робинсон загрузил фотографию выхлопной системы своего автомобиля, с заполненными пеной патрубками. Он также добавил записку, найденную на месте вандализма. В ней содержится предупреждение владельцу автомобиля о том, что ему отведено 14 дней на “исправление” глушителя. Аноним также добавляет, что не боится полиций и видеокамер и в любом случае осуществит акт мести.

Владелец поврежденного Mustang, Робинсон, заявил в полицию и возмущенно прокомментировал акт вандализма: “Я надеюсь, что кто-то получит COVID и умрет медленной мучительной смертью, из-за этого”.

Это заходит слишком далеко, но повреждение чьего-либо транспортного средства, очевидно, является незаконным и некрасивым поступком. Однако, определенное количество людей, возможно, сочувствует владельцу Mustang.

Стоит отметить, что с 2017 года Ford начал предлагать в качестве дополнительной опции для Mustang GT функцию “хороший сосед”, с которой звук выхлопной системы можно менять принудительно и делать примерно на 10 децибел тише, чем обычно.

Она была создана инженером Ford Стивом фон Фоерстером, который раздражал своих соседей громким рыком Shelby GT350 и однажды даже имел разговор с полицией, вызванной одним из жителей квартала.

Смотрите также: Полиция за выходные арестовала 44 участника и зрителя нелегальных уличных гонок (видео)