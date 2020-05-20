Стритрейсеры "отрывались" на опустевших из-за коронавируса ночных улицах города Атланта и в течение нескольких месяцев не давали покоя полиции. Расплата оказалась жестокой.

Совместными усилиями нескольких правоохранительных органов за выходные были обвинены 44 человека в связи с незаконными уличными гонками в Атланте.

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Полиция Атланты заявила, что офицеры зафиксировали 114 правонарушений, задержали 29 автомобилей и изъяли четыре единицы огнестрельного оружия, включая полуавтоматическую винтовку.

"Зрители, присутствующие на подобных мероприятиях, даже не осознают всю опасность не только для гонщиков, но и для пешеходов, так как именно зрители чаще всего становятся жертвами аварий во время уличных гонок", – прокомментировал дело представитель полиции Атланты WSB-TV.

Полицейский также отметил, что зрители часто сами подвергаются опасности, пытаясь снять "абсурдный ролик для соцсетей".

Полиция Атланты обнародовала отчет с именами и обвинениями за все аресты, которые были осуществлены в субботу и воскресенье. Четверо из 44 задержанных позже были отпущены.

Опасное вождение, превышение скорости, отсутствие водительского удостоверения, управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, гонки на автостраде – такие правонарушения совершили автомобилисты. Организаторы уличных гонок также были обвинены за свою нелегальную активность.

Зрители же поплатились за: распитие алкоголя в общественном месте, выход пешехода на проезжую часть автострады (очевидно, для того, чтобы дать отмашку на старт), курение марихуаны, незаконное владение оружием, нарушение условий досрочного освобождения, сопротивление при аресте, участие в уголовной банде.

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