Стрітрейсери "відривались" на спорожнілих, через коронавірус, нічних вулицях міста Атланта і протягом кількох місяців не давали спокою поліції. Розплата виявилась жорстокою.

Спільними зусиллями декількох правоохоронних органів, за вихідні було обвинувачено 44 людини у зв'язку з незаконними вуличними перегонами в Атланті.

Також цікаво: Подивіться, як молодь на Tesla грає у гігантську дженгу на гроші

Поліція Атланти заявила, що офіцери зафіксували 114 правопорушень, затримали 29 автомобілів та вилучили чотири одиниці вогнепальної зброї, включаючи напівавтоматичну гвинтівку.

“Глядачі, присутні на подібних заходах, навіть не усвідомлюють всю небезпеку, не лише для гонщиків, а й для пішоходів, тому що саме глядачі найчастіше стають жертвами аварій, під час вуличних гонок”, – прокоментував справу речник поліції Атланти WSB-TV.

Поліцейський також зазначив, що глядачі часто самі наражаються на небезпеку, намагаючись зняти “абсурдний ролик для соцмереж”.

Поліція Атланти оприлюднила звіт із іменами та звинуваченнями за всі арешти, які були здійснені у суботу та неділю. Чотири, із 44 затриманих, пізніше були відпущені.



Небезпечне водіння, перевищення швидкості, відсутність водійського посвідчення, керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, перегони на автостраді – такі правопорушення скоїли автомобілісти. Організатори вуличних перегонів також були звинувачені за свою нелегальну активність.

Глядачі ж поплатились за: розпиття алкоголю в громадському місці, вихід пішохода на проїжджу частину автостради (вочевидь, для того, щоб дати відмашку на старт), курінні маріхуани, незаконному володінні зброєю, порушенні умов дострокового звільнення, опір при арешті, участі в кримінальній банді.

Дивіться також: Житомирський Rolls-Royce, з якого продавали картоплю, тепер змагається у перегонах на 402 метри