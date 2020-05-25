В ГП «Система электронных торгов арестованным имуществом» сообщили о бесплатной раздаче автомобилей на Еврономерах.

Речь идет про машины конфискованные в связи с попыткой провезти на них контрабанду и выставленные на продажу на электронных торгах. Машины, не проданные за три сессии, поступают в распоряжение комиссии, которая принимает решение, в чье пользование безвозмездно передать транспортное средство.

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Кто их сможет получить: медицинские и социальные учреждения, воинские части, а также учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды и госорганы.