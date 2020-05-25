12 июня ЧАО «АвтоКрАЗ» с полтавским заводом уйдут с молотка на большом аукционе

12 июня Фонд гарантирования вкладов проведет аукцион по продаже прав взыскания долгов юридических лиц на 6,8 миллиарда гривен. А юридические лица в том числе – это бывший банк «Финансы и кредит».

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Среди залогового имущества, права на которое будут продавать – Кременчугский автомобильный завод, который является единственным в Украине производителем грузовых автомобилей. Начальная стоимость Кременчугского лота – это 1,66 миллиарда гривен.

Если с первого раза раз завод не купят, то его будут продавать снова, но уже со скидкой – всего за 830,6 миллиона гривен. Основными объектами залога по кредитам в составе пула являются несколько целостных имущественных комплексов общей площадью 511 392,63 кв м, расположенных в Полтавской области. Среди них – автозавод по производству большегрузных автомобилей, а также завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств.

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