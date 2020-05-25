12 червня ПрАТ «АвтоКрАЗ» з полтавським заводом підуть з молотка на великому аукціоні.

12 червня Фонд гарантування вкладів проведе аукціон з продажу прав стягнення боргів юридичних осіб на 6,8 мільярда гривень. А юридичні особи в тому числі – це колишній банк «Фінанси і кредит».

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Серед заставного майна, права на яке будуть продавати – Кременчуцький автомобільний завод, який є єдиним в Україні виробником вантажних автомобілів. Початкова вартість Кременчуцького лоту – це 1,66 мільярди гривень.

Якщо з першого разу разу завод не куплять, то його продаватимуть знову, але вже зі знижкою – всього за 830,6 мільйона гривень. Основними об’єктами застави за кредитами у складі пулу є кілька цілісних майнових комплексів загальною площею 511 392,63 кв м, розташованих у Полтавській області. Серед них – автозавод із виробництва великовантажних автомобілів, а також завод із виробництва пневматичної гальмівної апаратури для автотранспортних засобів.

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