"АвтоКрАЗ" отримав замовлення на поставку партії самохідних шасі КрАЗ-5233НЕ

"КрАЗ" отримав замовлення на поставку партії самохідних шасі 4×4 від одного з довгострокових партнерів — відомого закордонного виробника броньованої техніки.

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Повнопривідні машинокомплекти КрАЗ вчергове обрані в якості бази для виробництва бронетранспортерів із протимінним захистом. Простота та надійність базових компонентів, позитивний досвід експлуатації в найскладніших умовах роблять шасі КрАЗ універсальною платформою для різних модифікацій броньованої техніки.

Величезний машинобудівний досвід та висококваліфікований інженерно-технічний персонал дозволяють "КрАЗу" нарівні співпрацювати з іноземними партнерами в спільній розробці бронеавтомобілів та адаптації вітчизняного шасі під конкретні вимоги виробника надбудови.

Слід зазначити, що крім класичних варіантів самохідних шасі, що позитивно зарекомендували себе, "АвтоКрАЗ" систематично модернізує власні продукти в даному сегменті, відповідно до актуальних тенденцій ринку та побажань замовників.

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