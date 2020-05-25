У ДП «Система електронних торгів арештованим майном» повідомили про безкоштовну роздачу автомобілів на єврономерах.

Йдеться про машини, конфісковані в зв'язку зі спробою провезти на них контрабанду, які виставлені на продаж на електронних торгах. Автомобілі, не продані за три сесії, надходять в розпорядження комісії, яка приймає рішення, в чиє користування безоплатно передати транспортний засіб.

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Хто їх зможе отримати: медичні та соціальні установи, військові частини, а також установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди і держоргани.