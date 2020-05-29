Ніссанівського суперника для Toyota Supra автоспільнота чекає вже давно. Величезна кількість рендерів та різноманітних витоків інформації, схоже, скоро не матиме сенсу, оскільки японський виробник почав піднімати завісу.

Тривалий час саму можливість появи наступника у Nissan 370Z японський виробник відкидав, адже, у світлі популярності кросоверів, для спорткарів залишається все менше місця. І все ж, нове Z-купе з’явиться на світ.

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Альянс Nissan-Renault-Mitsubishi переживає складні часи і шукає способів скоротити видатки. У рамках нового робочого плану буде проведена масштабна реструктуризація всередині альянсу з перерозподілом обов’язків та сфер впливу, буде зменшено кількість моделей авто, що випускаються, повідомлялось навіть про плани знову припинити виробництво спорткарів марки Alpine. Зважаючи на це, новина про продовження роду спорткарів Z-серії видається особливо цінною.

Компанія Nissan показала відеоролик про оновлення своєї лінійки автомобілів. У ньому показано 12 нових моделей, котрі повинні з’явитись впродовж наступних 18 місяців. Серед них виявлено і спортивне купе з впізнаваним профілем та шильдиком Z.

Фото: тізер наступного спорткара Nissan Z / Nissan

Судячи з тізера, дизайн новинки буде виконаний з оглядкою на класичний 240Z. В той же час, у профілі читаються лаконічні форми 350Z. Зовсім по іншому виглядають лиш фари з двома дугами світлодіодних ліній.

За непідтвердженою інформацією, наступне покоління спорткара отримає позначення 400Z. Імовірно, для нього використають платформу від 370Z і силову установку від Infiniti Q60 з віддачею близько 400 сил – розробка з нуля була б невиправдано дорогою.

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