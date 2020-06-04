Так выглядит практичный спорткар по-немецки.

Мировая премьера новинки от Volkswagen состоится 24 июня в онлайн-формате. Вместе с Arteon Shooting Brake дебютирует и обновленный лифтбек Arteon.

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Линейка Arteon не только пополнится универсалом, но и получит новую технику. Так, лифтбек получит мультимедийную систему MIB3 с возможностью обновления по воздуху и автопилот второго уровня, который работает на скорости до 210 км/час. Вероятно, определенные изменения произойдут и в моторной гамме, которую могут пополнить гибридными установками.

Ранее в китайском Чанчуне, на заводе FAW-Volkswagen, уже был замечен универсал Arteon, однако он имел несколько другой вид – у него был характерный пластиковый обвес по периметру кузова, который свидетельствовал об офф-роуд версии. Такое выполнение модели производитель еще даже не анонсировал.

На официальном же тизере Arteon Shooting Brake показан с шильдиком R на радиаторной решетке. Он намекает на спортивное исполнение модели с 330-сильным мотором от Golf R.

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