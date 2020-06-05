Французький мінівен повторює, представлений раніше, Opel Vivaro-e. З назвою теж мудрувати не стали: е-Traveller.

Концерн PSA нещодавно представив тріо електричних фургонів-близнюків, серед яких був і Peugeot e-Expert. Так французька марка позначає вантажну версію мінівена, а тепер прийшла черга для пасажирської – e-Traveller.

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Як і вантажне виконання, пасажирський мікроавтобус буде доступний в трьох варіантах довжини кузова (від 4,6 м до 5,3 м), а загальна кількість посадкових місць в салоні може досягати дев'яти. У девятимісної конфігурації обсяг багажного відсіку за третім рядом сидінь становить 1500 л, а найбільший простір можна отримати, склавши крісла другого і третього ряду, у такому разі корисний об’єм для вантажу збільшиться до 4900 л.

Технічно e-Traveller повторює вантажний e-Expert. Мінівен оснащується електромотором потужністю у 136 к. с. та акумулятором на 50 або 75 кВт*год. З меншою батареєю мінівен здатен долати до 230 кілометрів на одному заряді, а більший акумулятор забезпечить 330 км. На акумулятори Peugeot дає восьмирічну гарантію (або 160 тисяч км пробігу).

Зарядка від побутової електромережі триває 5 або 7,5 годин, залежно від ємності батареї. Швидкісні зарядні пристрої дозволяють відновити енергію на 80% за 30-45 хвилин.

Фото: Peugeot e-Traveller / Peugeot

Продажі e-Traveller у Європі стартують в другій половині поточного року, ціни будуть оголошені ближче до того часу.

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