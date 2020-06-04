Крихітний хетчбек оновився, отримав свіжий вигляд, техніку від старших моделей і пару особливих версій.

Легке оновлення для Picanto виконано за тим же принципом, що й у останнього Kia Rio, зміни – мінімальні.

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Базова модель чотиридверного хетчбека Picanto спереду відрізняється лише фарами, в яких з’явилась світлодіодна начинка, а решта деталей залишились незмінними. На кормі взагалі не помітно жодних змін. Трохи більше візуальних змін у версій Picanto GT-Line та X-Line. У них по-новому оформлена решітка “ніс тигра”, замінені бампери з протитуманними фарами, випуск розведений по кутах заднього бампера й інакше декорований, а на даху з'явилась антена-плавець.

З моторної лінійки прибрали бензиновий 1,2-літровий мотор, скоротивши вибір до трициліндрових моторів сімейства Smartstream: атмосферного 1.0 MPI (67 к.с.) та турбомотора 1.0 T-GDI (100 к.с.). Обидва поєднуються з п'ятиступінчастою “механікою” або зі новою роботизованою трансмісією, котра і стала головною сенсацією оновлення.

Всередині нові Picanto від попередників відрізняють більший екран мультимедійної системи (8 дюймів, замість 7) та нові конфігураії оздоблення. 4,2-дюймовий екран в панелі приладів має вищу розподільчу здатність, а медіацентр UVO Connect тепер видає більше інформації.

Для всіх Picanto будуть пропонуватися додаткові системи активної безпеки, розширений вибір колісних дисків на 14 і 16 дюймів.

Фото: оновлений Kia Picanto / Kia

У європейських дилерів новий Kia Picanto з’явиться у третьому кварталі цього року. В Україні доступна дорестайлінгова модель Picanto за ціною від 365 тисяч гривень.

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