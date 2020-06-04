Крошечный хэтчбек обновился, получил свежий вид, технику от старших моделей и пару особых версий.

Легкое обновление для Picanto выполнено по тому же принципу, что и у последнего Kia Rio, изменения – минимальны.

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Базовая модель четырехдверного хэтчбека Picanto спереди отличается только фарами, в которых появилась светодиодная начинка, а остальные детали остались неизменными. На корме вообще не заметно никаких изменений. Чуть больше визуальных изменений в версии Picanto GT-Line и X-Line. У них по-новому оформлена решетка "нос тигра", заменены бамперы с противотуманными фарами, выпуск разведенный по углам заднего бампера и иначе декорирован, а на крыше появилась антенна-плавник.

С моторной линейки убрали бензиновый 1,2-литровый мотор, сократив выбор к трехцилиндровым моторам семейства Smartstream: атмосферного 1.0 MPI (67 л.с.) и турбомотора 1.0 T-GDI (100 л.с.). Оба сочетаются с пятиступенчатой ​​”механикой” или с новой роботизированной трансмиссией, которая и стала главной сенсацией обновления.

Внутри новые Picanto от предшественников отличаются большим экраном мультимедийной системы (8 дюймов, вместо 7) и новыми конфигурациями отделки. 4,2-дюймовый экран в панели приборов имеет высшее разрешение, а медиацентр UVO Connect теперь выдает больше информации.

Для всех Picanto будут предлагаться дополнительные системы активной безопасности, расширенный выбор колесных дисков на 14 и 16 дюймов.

Фото: обновленный Kia Picanto / Kia

У европейских дилеров новый Kia Picanto появится в третьем квартале этого года. В Украине доступна дорестайлинговая модель Picanto по цене от 365 тысяч гривен.

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