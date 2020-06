Черговий мегакар планує будувати в італійській "Долині моторів" компанія з Німеччини, заснована турецьким бізнесменом.

Стартап Elektron Innovativ GmbH планує випускати надпотужні електрокари як для доріг загального користування, так і для треку – болід планують виставити на змагання Formula E під прапором власної команди Scuderia-E, а з дорожнім Elektron One обійти усі відомі електричні гіперкари.

Також цікаво: BMW 4-ї Серії 2021 представлена офіційно: характеристики, фото, ціна

Міжнародний електромобільний стартап Elektron заснував турецький бізнесмен, інженер з електротехніки та електроніки Армаган Арабулі. Компанія зареєстрована в НІмеччині, але випускати машини планується в італійській Долині моторів, поруч з Ferrari, Lamborghini, Pagani та Maserati.

Першим проектом компанії стане гіперкар Elektron One. Поки він існує лише у вигляді комп'ютерних моделей, але справжній електромобіль обіцяють показати вже наступної весни на автосалоні в Женеві, якщо той відбудеться. На даний момент відомо, що купе отримає композитний монокок з карбону, араміду та біоволокна. Потужність повнопривідної силової установки складе рівно 1 мегават або 1360 метричних кінських сил. З такими цифрами він стане в один ряд із Aspark Owl, Rimac C Two чи іншими нечисленими мегакарами.

Elektron One обіцяний демократичний (за мірками авто такого класу) цінник у 330-350 тисяч євро. За перший рік виробництва Арабулі планує зібрати близько півтори сотні машин, а за три роки довести потужність виробництва до 500 одиниць на рік. Для порівняння, тираж Pininfarina Battista складе не більше 150 екземплярів і кожен оцінений мінімум в 2 мільйони євро. Приблизно такі ж цифри заявлені для його донора – Rimac C_Two (150 одиниць, від 2 мільйонів доларів), і з конкуруючим Lotus Evija (130 одиниць, 1,5-2 мільйони фунтів). 1000-сильний Tesla Roadster у цій когорті є винятком, оскільки його тираж обмежувати не планують, а заявлена ринкова вартість нижча, ніж у решти – від 200 тисяч доларів.

Фото: Elektron One / Elektron Innovativ

Після купе, Elektron Innovativ збирається випустити родстер і трековий спорткар – також батарейні. Слідом, протягом п’яти років, повинен з’явитись ще більш потужний електричний мегакар.

Електричний болід для Formula E виділений в окремий проект, котрий ведеться паралельно з усіма моделями, перерахованими вище.

Також цікаво: Електричний Peugeot Traveller здатен проїхати 330 км на одному заряді