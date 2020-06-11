Вартість акцій американського виробника електромобілів Tesla вперше в історії компанії перевищила $1000.

На торгах 10 червня 2020 року акції Tesla подорожчали на 8,97% - до $1025,05 за акцію. Її ринкова капіталізація зросла до $190,1 млрд. За цим показником Tesla може незабаром випередити японського автовиробника Toyota, ринкова капіталізація якого становить $210 млрд (з урахуванням акцій, викуплених компанією у акціонерів). В такому випадку Tesla стане найдорожчою автомобільною компанією в світі.

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Аналітики Wedbush відзначили, що зростаючий попит на Tesla Model 3 в Китаї означає для компанії «величезні» ринкові можливості, пише Bloomberg. Вони також підкреслили, що компанія продовжує працювати над підвищенням якості своїх батарей.

Аналітик Деніел Айвз назвав зростання попиту в Китаї «променем світла для Tesla в темному глобальному макроекономічному контексті». Він прогнозує, що вартість акцій Tesla може вирости до $1500. За останній рік акції Tesla подорожчали майже в п’ять разів.

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