У некоторых моделей он оказался даже лучшим заявленного производителем.

Издание Motor.no и Норвежская Автомобильная Федерация (NAF) протестировали в реальных условиях пробег практически всех электромобилей, доступных сегодня на европейском рынке.

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Как известно, Норвегия является передовой страной Европы по распространению электрического транспорта. При этом, в стране с холодным северным климатом с особым вниманием относятся к ресурсу аккумуляторов, ведь они склонны терять значительную часть энергии, во время холодов и в жару. Результаты зимних тестов 20 электрокаров на дальность пробега норвежцы обнародовали в марте – они оказались ожидаемо ниже, заявленных в среднем на 18%.

Новые же испытания проводились для большего количества электрокаров и показали достаточно неожиданный результат: все участники превзошли возможности, заявленные производителями в характеристиках. Отдельные модели батарейных машин показали просто невероятный пробег, как, например, Nissan e-N200. Первый показатель указывает на официально заявленный производителем пробег по методу WLTP, а во втором столбце – результаты собственных замеров экспертов.

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