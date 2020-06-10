Животное, которое внезапно появилось на ночной дороге, могло стать причиной страшной аварии. К счастью, электроника сработала безупречно.

Подобный маневр в практике автомобильного мастерства называется "объезд лося" или "лосиный тест" и электрокар Tesla выполнил его идеально. Особенно, учитывая высокую скорость автомобиля и темноту.

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В адрес фирменной автоматизированной системы помощи в управлении, которую Tesla называет "Автопилот", было немало нареканий. Одна из последних известных ошибок электроники произошла недавно на Тайване, где система не заметила грузовик. который перевернулся на дороге. Значительный резонанс вызвала гибель Джошуа Брауна, еще в 2016 году, также из-за ошибки электроники. Чаще всего, водители ошибочно полагаются на самостоятельность борткомпьютера и пренебрегают обязательным условием держать руки на руле и следить за дорогой.

В случае, который произошел в минувшее воскресенье в США, система полуавтоматического управления показала себя с наилучшей стороны. Автомобиль самостоятельно выполнил агрессивный маневр, чтобы избежать столкновения с диким кабаном, выскочившим на дорогу. Заднее левое колесо почти сошло с дороги, так как хвост автомобиля слегка занесло, однако в следующее мгновение он вернулся на заданную траекторию движения.

Учитывая скорость и тьму, трудно представить, чтобы обычный водитель мог осуществить подобный маневр, не причинив вреда ни животному, ни кому-либо в транспортном средстве.

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