Тварина, що раптово з'явилась на нічній дорозі, могла стати причиною страшної аварії. На щастя, електроніка спрацювала бездоганно.

Подібний маневр у практиці автомобільної майстерності називається “об’їзд лося” або “лосиний тест” і електрокар Tesla виконав його ідеально. Особливо, враховуючи високу швидкість автомобіля та темряву.

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На адресу фірмової автоматизованої системи допомоги в управлінні, котру Tesla називає “Автопілот”, було чимало нарікань. Одна з останніх відомих помилок електроніки трапилась нещодавно на Тайвані, де система не помітила вантажівку, що перекинулась на дорозі. Значний резонанс викликала загибель Джошуа Брауна, ще в 2016 році, також через помилку електроніки. Частіше за все, водії помилково покладаються на самостійність борткомп’ютера і нехтують обов’язковою умовою тримати руки на кермі та стежити за дорогою.

У випадку, що трапився минулої неділі у США, система напівавтоматичного управління показала себе з найкращого боку. Автомобіль самостійно виконав агресивний маневр, аби уникнути зіткнення з диким кабаном, що вискочив на дорогу. Заднє ліве колесо майже зійшло з дороги, оскільки хвіст автомобіля злегка занесло, однак наступної миті він повернувся на задану траекторію руху.



Враховуючи швидкість та темряву, важко уявити, щоб звичайний водій міг здійснити подібний маневр, не заподіявши шкоди а ні тварині, а ні будь-кому в транспортному засобі.

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