Обидва автомобілі збудовані на одній платформі та розділяють більшість компонентів. Обидва провалили іспит на керованість.

Чеський флагман та його німецький “кузен” не змогли показати стабільність, під час різких маневрів.

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У нових відео від Teknikens Värld парочка від концерну Volkswagen повторила сумну історію нового Toyota RAV4. Щоправда, японський кросовер вже встиг виправити свою оцінку, а VAG ще навіть не відреагував на результати перевірки.

“Лосиний тест” є так званою “переставкою” – імітацією об'їзду перешкоди, що несподівано виявилась а дорозі. За найгіршим сценарієм, маневр може закінчитись навіть перекиданням машини, а в ідеальних умовах автомобіль має без зайвих рухів повернутись у смугу, після об’їзду перешкоди.

На швидкості 65 км/год гібридний Superb iV показав цілком прийнятний результат, але незначне збільшення швидкості помітно вплинуло на його стабільність на дорозі. Так, на швидкості 68 км/год, чеський ліфтбек проявив схильність до виляння, а на 70 км/год ситуація погіршилась ще більше і задню вісь почало зносити. Поведінка автомобіля на швидкості 72 км/год вразила експертів – машина вийшла за межі коридору з конусів, що у реальному житті може означати зіткнення з іншим авто у сусідній смузі або виліт у кювет.



Експерти відзначили, що повторили випробування за тих же умов, але з іншим водієм за кермом, щоб виключити вплив людського фактора. Результати виявились такими ж.



Не краще проявив себе на тестах і Passat GTE. Зі збільшенням швидкості, у нього проявляється надмірний знос і він не може утриматись в межах доріжки.

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