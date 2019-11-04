Під час тестування постраждало лише кілька конусів. Обидві моделі впорались на "відмінно".

Іспанський портал km77.com провів чергові перевірки маневреності і стабільності на дорозі для двох абсолютно різних моделей: електричного седана Tesla Model 3 та компактного кросовера Mazda CX-30.

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"Лосиний тест" – одна з найскладніших вправ для автомобіля, у якій він демонструє одночасно свою керованість та рівень пасивної безпеки. Випробування імітує раптову появу на дорозі стороннього об’єкта – транспорту, людини, тварини (наприклад, лося). Водій робить два рухи кермом для об’їзду перепони на шляху. Якщо автомобіль при цьому повертається на попередню траекторію руху без заносів чи зайвих дій водія – випробування пройдено.

Вправа виконується без фактичних перешкод, за допомогою розмітки конусами. Одну і ту ж вправу повторюють кілька разів на кожному автомобілі, причому на різних швидкостях, включаючи і 77 км/год. Результати заїздів можете оцінити на відео.

Лосиний тест Mazda CX-30 2020:

Лосиний тест Tesla Model 3:

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