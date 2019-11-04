Во время тестирования пострадало лишь несколько конусов. Обе модели справились на "отлично".

Испанский портал km77.com провел очередные проверки маневренности и стабильности на дороге для двух совершенно разных моделей: электрического седана Tesla Model 3 и компактного кроссовера Mazda CX-30.

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"Лосиный тест” – одно из самых сложных упражнений для автомобиля, в котором он демонстрирует одновременно свою управляемость и уровень пассивной безопасности. Испытание имитирует внезапное появление на дороге странного объекта – транспорта, человека, животного (например, лося). Водитель делает два движения рулем для объезда препятствия. Если автомобиль при этом возвращается на предыдущую траекторию движения без заносов или лишних действий водителя – испытание пройдено.

Упражнение выполняется без фактических препятствий, с помощью разметки конусами. Одно и то же упражнение повторяют несколько раз в каждом автомобиле, причем на разных скоростях, включая и 77 км/ч. Результаты заездов можете оценить на видео.

Лосиный тест Mazda CX-30 2020:

Лосиный тест Tesla Model 3:

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