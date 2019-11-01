22-летний Джеймс Болдуин пройдет курс интенсивной подготовки в гоночной школе, прежде чем ему позволят выйти на трек для соревнования в гонках с призовым фондом больше миллиона долларов.

В финале мирового чемпионата по виртуальным гонкам соперники перешли от симуляторов к реальным машинам и соревновались между собой на треке в Лас-Вегасе. По результатам всех этапов чемпионата Джеймс Болдуин получил титул World's Fastest Gamer, который открывает перед ним широкие перспективы.

Смотрите также: Производитель шин Nitto снял причудливое видео о “самом сложном дрифте"

World's Fastest Gamer – это соревнование, начатое командой McLaren Formula 1 с целью поиска лучших виртуальных гонщиков на планете. Победителем прошлого сезона стал 25-летний менеджер по продажам из Нидерландов Руди Ван Бурен. В судьях в этом году были Рубенс Баррикелло и Хуан Пабло Монтоя.

Фото: самый быстрый геймер мира Джеймс Болдуин / prnewswire

Они отметили, что Джеймс Болдуин был всего на крупицу искуснее на треке девяти своих соперников, но показал лучший результат и получил “корону”.

После курса интенсивной подготовки, 22-летний Джеймс проведет сезон в реальном чемпионате с командой McLaren.

Также интересно: Электрический кроссовер в стиле Ford Mustang может выглядеть вот так