22-річний Джеймс Болдуїн пройде курс інтенсивної підготовки у гоночній школі, перш ніж йому дозволять вийти на трек для змагання у перегонах з призовим фондом більше мільйона доларів.

У фіналі світового чемпіонату з віртуальних перегонів суперники перейшли від симуляторів до реальних машин і змагались між собою на треку в Лас-Вегасі. За результатами усіх етапів чемпіонату Джеймс Болдуїн отримав титул World's Fastest Gamer, який відкриває перед ним широкі перспективи.

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World’s Fastest Gamer – це змагання, започатковане командою McLaren Formula 1, з метою пошуку кращих віртуальних гонщиків на планеті. Переможцем минулого сезону став 25-річний менеджер з продажів з Нідерландів Руді Ван Бурен. У суддях цього року були Рубенс Барікелло та Хуан Пабло Монтоя.

Фото: швидший геймер світу Джеймс Болдуїн / prnewswire

Вони відзначили, що Джеймс Болдуїн був лише на дрібку вправнішим на треку за дев’ять своїх суперників, але показав кращий результат і здобув “корону”.

Після курсу інтенсивної підготовки, 22-річний Джеймс проведе сезон у реальному чемпіонаті з командою McLaren.

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