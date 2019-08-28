Плагін-гібридна версія моделі отримала легке оновлення, з яким стала більш технологічною та продуктивнішою.

Volkswagen Passat GTE 2020 модельного року отримав акумулятор більшої ємності, що забезпечило йому приблизно на 30 відсотків більший запас ходу на електроенергії.

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Оновлений гібрид Passat отримав батарею ємністю 13 кВт*год замість 9,9-ватної – це на 31% більше, ніж раніше. Новий акумулятор дозволяє долати на електриці до 56 кілометрів за циклом WLTP. При цьому виробник відмічає, що за певних умов автономний пробіг гібрида без допомоги ДВЗ може складати й 70 кілометрів.

Основа гібридної силової установки моделі залишилась незмінною – 1,4-літровий TSI, як і раніше, продукує 156 к.с. потужності, а разом з електромотором забезпечує 215 сил і 400 ньютонметрів крутного моменту.

Оновлена модель Passat GTE 2020 має три режими руху, замість п’яти, що були раніше: EV – для руху на електронах, GTE – для максимальної віддачі силової установки та Hybrid, з назви якого усе зрозуміло.

Фото: Volkswagen Passat GTE 2020 / Volkswagen

На швидкості понад 87 км/год електромотор діє як підсилювач бензинового двигуна TSI, тоді як водій може вибрати, яку кількість ємності батареї слід зарезервувати для приводу з нульовими викидами, близького до пункт призначення в кінці подорожі.

Рестайлінговий Passat GTE оснащується новою функцією Travel Assist, що являє собою систему напівавтономного управління – вона перебирає на себе управління автомобілем на швидкості до 210 км/год, але потребує постійного контролю з боку водія та тримання рук на кермі.

Оновлений Passat GTE вже доступний для замовлення в Німеччині у кузові седан та універсал. Ціни стартують з відмітки у 44 795 євро.

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