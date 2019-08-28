Плагин-гибридная версия модели получила легкое обновление, с которым стала более технологичной и продуктивной.

Volkswagen Passat GTE 2020 модельного года получил аккумулятор большей емкости, что обеспечило ему примерно на 30 процентов больший запас хода на электроэнергии.

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Обновленный гибрид Passat получил батарею емкостью 13 кВт*ч вместо 9,9-ваттной – это на 31% больше, чем раньше. Новый аккумулятор позволяет преодолевать на электричестве до 56 километров по циклу WLTP. При этом производитель отмечает, что при определенных условиях автономный пробег гибрида без помощи ДВС может составлять и 70 километров.

Основа гибридной силовой установки модели осталась неизменной – 1,4-литровый TSI, как и раньше, производит 156 л.с. мощности, а вместе с электромотором обеспечивает 215 сил и 400 ньютонметров крутящего момента.

Обновленная модель Passat GTE 2020 имеет три режима движения, вместо пяти, которые были раньше: EV – для движения в электронах, GTE – для максимальной отдачи силовой установки и Hybrid, из названия которого все понятно.

Фото: Volkswagen Passat GTE 2020 / Volkswagen

На скорости более 87 км/ч электромотор действует как усилитель бензинового двигателя TSI, тогда как водитель может выбрать, какое количество емкости батареи следует зарезервировать для привода с нулевыми выбросами, близкого к пункту назначения в конце путешествия.

Рестайлинговый Passat GTE оснащается новой функцией Travel Assist, которая представляет собой систему полуавтономного управления – она ​​принимает на себя управление автомобилем на скорости до 210 км/ч, но требует постоянного контроля со стороны водителя и удерживания рук на руле.

Обновленный Passat GTE уже доступен для заказа в Германии в кузове седан и универсал. Цены стартуют с отметки в 44 795 евро.

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