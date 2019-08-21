Мощнейшая вещь под шильдиком Audi готова бросить вызов конкурентам.

Шпионские снимки раскрыли внешность нового флагмана немецкой марки раньше официальной премьеры. Самый мощный Audi получил тот же двигатель, что и Lamborghini Urus.

Также интересно: Появились первые фото нового Nissan Juke

От обычного Q8 и горячего кросс-купе SQ8 новый флагман отличается оригинальными бамперами с огромными воздухозаборниками, 22-дюймовыми дисками с низкопрофильными шинами, парой овальных выхлопных труб, разведенных по углам заднего бампера и ярко-красными тормозами.

Заглянуть в салон кроссовера шпионам не удалось, однако, естественно, отличия от обычных версий модели будут сугубо стилистическими, плюс появятся перепрофилированные кресла.

Движущей силой Audi RS Q8 станет 4-литровый битурбо V8 производительностью около шести сотен лошадей. Не исключен также вариант с гибридной силовой установкой, как у последнего дебютанта серии RS – универсала Audi RS6 Avant 2020. Силовой установкаю на основе того же мотора также оснащается Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid – общая производительность агрегатов составляет 680 лошадиных сил.

Фото: шпионские снимки Audi RS Q8 2020 / Motor1

Ожидается, что официальная премьера Audi RS Q8 2020 состоится через месяц на Франкфуртском автосалоне. Если так, то европейские продажи новинки стартуют до конца нынешнего года.

Также интересно: Шпионы поймали горячий кроссовер Skoda Kamiq GT​​​​​​​