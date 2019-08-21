Найпотужніша річ під шильдиком Audi готова кинути виклик конкурентам.

Шпигунські знімки розкрили зовнішність нового флагмана німецької марки раніше офіційної прем’єри. Найпотужніший Audi отримав той самий двигун, що й Lamborghini Urus.

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Від звичайного Q8 та гарячішого крос-купе SQ8 новий флагман відрізняється оригінальними бамперами з величезними повітрозабірниками, 22-дюймовими дисками з низькопрофільними шинами, парою овальних вихлопних труб, розведених по кутах заднього бампера і яскраво-червоними гальмами.

Зазирнути в салон кросовера шпигунам не вдалось, однак, природно, відмінності від звичайних версій моделі будуть суто стилістичними, плюс з’являться перепрофільовані крісла.

Рушійною силою Audi RS Q8 стане 4-літровий бітурбо V8 продуктивністю близько шести сотень коней. Не виключений також варіант з гібридною силовою установкою, як у останнього дебютанта серії RS – універсала Audi RS6 Avant 2020. Силовою установкаю на основі того ж мотора також оснащується Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid – загальна продуктивність агрегатів становить 680 кінських сил.

Фото: шпигунські знімки Audi RS Q8 2020 / Motor1

Очікується, що офіційна прем'єра Audi RS Q8 2020 відбудеться за місяць на Франкфуртському автосалоні. Якщо так, то європейські продажі новинки стартують до кінця нинішнього року.

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