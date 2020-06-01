На жаль, відео не містить субтитрів, однак суть цілком ясна і без слів.

Протягом останніх років Китай почав випускати справді гарні автомобілі, котрі нічим не поступаються американським чи європейським, однак у Піднебесній усе ще незліченна кількість дрібних фірм, що пропонують неказисті, дивні, страшні, але дешеві машини. У відео нижче розповідається саме про такі.

Також цікаво: 10 найдоступніших електромобілів, які можна купити в Європі у 2020 році

Навіть якщо ви не розумієте ні слова китайської мови, це відео може бути досить корисним (і веселим), оскільки знайомить нас із химерними машинами з КНР у тест-драйві в стилі Top Gear.

Перший з трьох представлених автомобілів виглядає, як незграбна копія Bugatti Chiron і більше схожий на гаражне творіння якогось умільця. Однак це серійний транспортний засіб і його можна знайти у продажу. Відомо, що у рух його приводить крихітний бензиновий моторчик, але його характеристики не відомі.

Другий герой шоу – помаранчевий “квадроцикл”, який називається Dayang Chok. Він має електричний силовий агрегат і, як і решта учасників тесту, відноситься до класу низькошвидкісних транспортних засобів.

Останній – інтригуючий триколісний “рікша”, з одним колесом спереду і двома ззаду. Таке розташування коліс є небезпечним і це відео підтверджує цю давно відому істину. Незважаючи на невисоку максимальну швидкість, його стабільність на трасі в поворотах викликає острах, тому що машина має явну тенденцію до перекидання.

Дивіться також: У Харкові створили унікальний гібридний мото-кар "якого ще не знав світ"