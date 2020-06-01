К сожалению, видео не содержит субтитров, однако суть вполне ясна и без слов.

В течение последних лет Китай начал выпускать действительно хорошие автомобили, которые ничем не уступают американским или европейским, однако в Поднебесной все еще бесчисленное количество мелких фирм, которые предлагают невзрачные, странные, страшные, но дешевые машины. В видео ниже рассказывается именно о таких.

Также интересно: 10 самых доступных электромобилей, которые можно купить в Европе в 2020 году

Даже если вы не понимаете ни слова на китайском языке, это видео может быть весьма полезным (и веселым), поскольку знакомит нас с причудливыми машинами из КНР в тест-драйве в стиле Top Gear.

Первый из трех представленных автомобилей выглядит, как неумелая копия Bugatti Chiron и больше похож на гаражное творение какого-то умельца. Однако это серийное транспортное средство и его можно найти в продаже. Известно, что в движение его приводит крохотный бензиновый моторчик, но его характеристики не известны.

Второй герой шоу – оранжевый “квадроцикл”, который называется Dayang Chok. Он имеет электрический силовой агрегат и, как и остальные участники теста, относится к классу низкоскоростных транспортных средств.

Последний – интригующий трехколесный “рикша”, с одним колесом спереди и двумя сзади. Такое расположение колес является опасным и это видео подтверждает эту давно известную истину. Несмотря на невысокую максимальную скорость, его устойчивость на трассе в поворотах вызывает страх, потому что машина имеет явную тенденцию к опрокидыванию.

Смотрите также: В Харькове создали уникальный гибридный мото-кар, "которого еще не знал мир"