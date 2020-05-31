Даже от фотографий этих творений становится жутко, а кто-то на них ездит!

Когда встречаешь что-то подобное в соседней полосе движения на дороге, хочется воскликнуть "Что ты такое ?! Сгинь, нечистая сила!", перекреститься и ехать в противоположную сторону.

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Начнем с любителей гипербол и метаморфоз, тех, кто не останавливается на полпути в создании вещей, о которых только и можно сказать "слишком".

Минутка любителей "боевой классики" – советского металлолома на колесах, отт которого не могут избавиться владельцы. Рестайлинг старого "Жигуля", с помощью переднего бампера от “Приоры” – не самая лучшая идея. Особенно, если к этому добавить воздухозаборник в капоте и дополнительные фонари. Теперь вы это знаете и лучше не повторяйте увиденное дома. "Запорожец", стилизованный под "Жигули", "Москвич", стилизованный под "Жигули", "Жигули", стилизованные под невесть что – похоже, фантазия гаражных Франкенштейнов не знает границ. Главное – каким-то образом задействовать в своем проекте "Жигули".

Клуб любителей BMW также отличился в секторе "колхозного" тюнинга и заслуживает свою минуту славы.

Если долистали до этого места – наградите себя чем-то за стойкость духа и крепкую психику! Но напоследок мы припасли кое-что действительно тяжелое: грузовики, если их можно так называть. "Газель", собирается принять участие в "Дакаре", минивэн, который проглотил голубой "Кадиллак" и соперник для Tesla Cybertruck, созданный в подземельях Мордора.

Вы еще здесь? Если да, сделаем "контрольный выстрел".

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