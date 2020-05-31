Навіть від фотографій цих творінь стає моторошно, а хтось на них їздить!

Коли зустрічаєш щось подібне у сусідній смузі руху на дорозі, хочеться вигукнути “Що ти таке?! Згинь, нечиста сила!”, перехреститись і їхати в протилежний бік.

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Розпочнемо з любителів гіпербол і метаморфоз, тих, хто не зупиняється на півдорозі у створенні речей, про які тільки й можна сказати “занадто”.



Хвилинка любителів “бойової класики” – радянського металобрухту на колесах, якої не можуть спекатись власники. Рестайлінг старого “Жигуля”, за допомогою переднього бампера від “Пріори” – не найкраща ідея. Особливо, якщо до цього додати повітрозабірник в капоті і додаткові ліхтарі. Тепер ви це знаєте і краще не повторюйте побачене вдома. “Запорожець”, стилізований під “Жигулі”, “Москвіч”, стилізований під “Жигулі”, “Жигулі”, стилізовані під казна що – схоже, фантазія гаражних Франкенштейнів не знає меж. Головне – якимось чином задіяти у своєму проекті “Жигулі”.



Клуб шанувальників BMW також відзначився у секторі “колгоспного” тюнінгу і заслуговує на свою хвилину слави.



Якщо догортали до цього місця – нагородіть себе чимость за стійкість духу та міцну психіку! Але наостанок ми припасли дещо справді важке: вантажівки, якщо їх можна так називати. “Газель”, що збирається взяти участь у “Дакарі”, мінівен, що проковтнув блакитний “Каділлак” та суперник для Tesla Cybertruck, створений десь у підземеллях Мордору.



Ви ще тут? Якщо так, зробимо “контрольний постріл”.

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