Нестримний креатив і купа вільного часу чи навпаки, безвихідь і обмежені можливості – що б не штовхало авторів цих творінь до роботи, свою хвилину слави вони заслужили.

Даякі водії так прагнуть виділитись, що готові творити зі своїми автомобілями що завгодно. І коли ми кажемо, що завгодно, то маємо на увазі повну безмежність польоту фантазії. Судіть самі.

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Декор кузову



Кузов автомобіля – нічим не гірший за будь-яку іншу поверхню, що може перетворитись на арт-об’єкт в руках митця. Нехай не завжди вдається досягти рівня мистецького шедевру, та щось у цих роботах точно є. Можливо, наступні покоління зможуть осягнути художній рівень цих робіт, як трапилось, наприклад, з недооціненим сучасниками Ван Гогом.

Нелегальні експерименти з тюнінгом та кастомайзінгом



Існують певні канони для тюнінгу та навіть кастом-проектів. Якщо коротко: шоу-кар повинен шокувати глядача, а автомобіль для повсякденного користування – здатний пересуватись не гірше, ніж до модифікації. Судячи з цих фото, лоурайдери – не найгірші порушники цих устоїв.

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Буде триматись, якщо не відпаде



“Ніколи не здавайся”, “безвихідних ситуацій не існує”, казали їм на мотиваційних тренінгах. А тут ще й Джордж Мартін зі стоїм “те, що мертве, вже не помре”. От і стараються люди, як можуть.

Таких більше немає



Оригінальність – ось ключове слово для цих творінь. Вони неповторні, тому що потрібні лише своїм творцям, а в очах інших – позбавлені сенсу.

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