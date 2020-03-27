Безудержный креатив и куча свободного времени или наоборот, тупик и ограниченные возможности – что бы не толкало авторов этих творений к работе, свою минуту славы они заслужили.

Даякі водители так стремятся выделиться, что готовы творить со своими автомобилями что угодно. И когда мы говорим, что угодно, то имеем в виду полную безграничность полета фантазии. Судите сами.

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Декор кузова



Кузов автомобиля – ничем не хуже любой другой поверхности, которая может превратиться в арт-объект в руках художника. Возможно, следующие поколения смогут постичь художественный уровень этих работ, как случилось, например, с недооцененным современниками Ван Гогом.

Нелегальные эксперименты с тюнингом и кастомайзингом



Существуют определенные каноны для тюнинга и даже кастом-проектов. Если коротко: шоу-кар должен шокировать зрителя, а автомобиль для повседневного пользования – способен передвигаться не хуже, чем до модификации. Судя по этим фото, лоурайдеры – не худшие нарушители этих устоев.

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Будет держаться, если не отпадет



“Никогда не сдавайся”, “безвыходных ситуаций не существует”, говорили им на мотивационных тренингах. А тут еще и Джордж Мартин со своим “то, что мертво, уже не умрет”. Вот и стараются люди, как могут.

Таких больше нет



Оригинальность – вот ключевое слово для этих творений. Они неповторимы, потому что нужны лишь своим создателям, а в глазах других – лишены смысла.

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