Цьогорічний сезон Королівських перегонів відкладений на невизначений термін, гонщики на карантині, але не нудьгують. Принаймі, пілоти команди Aston Martin Red Bull Racing.

Макс Ферстаппен і Александер Елбон з Aston Martin Red Bull Racing влаштували гонки на моторизованих холодильниках по зменшеній копії Альберт-Парку – арені Гран-прі Австралії.

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Бувати на свіжому повітрі (уникаючи соціальних контактів) та намагатись займатись звичними справами в умовах карантину радять навіть лікарі. А для професійних спортсменів ще більш важливо підтримувати свою форму. Тому команда Red Bull влаштувала своїм чемпіонам міні-турнір на міні-машинках. Навіть не машинках, а холодильниках з моторчиком та колесами.

Траса, на якій змагаються Ферстаппен та Елбон, в точності повторює усі повороти треку Гран-прі Австралії. Оскільки саме Гран-прі Австралії було скасовано через коронавірус. Гонщики осідлали верхи кумедні холодильні ящики з 80-кубовими 1,5-сильними моторчиками, досить жвавими з вигляду.



Пілоти Формули 1 подолали по три кола, причому бій вийшов видовищним і кумедним. Ферстаппену вдалося обійти Елбона і першим перетнути фініш, після чого останній жартома заявив, що незадоволений налаштуваннями свого “боліда” і звинуватив у своїй поразці механічні проблеми “машини”.

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