Більшість лідерів держав та медичних організацій активно закликають громадян залишатися вдома та практикувати соціальне дистанціювання, щоб запобігти поширенню COVID-19. Але не Президент Республіки Білорусь.

У понеділок президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що “трактори зцілять усіх” від пандемії коронавірусу.

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“Вам просто потрібно працювати, особливо зараз, у селі”, – сказав він, намагаючись підкреслити, що пандемія не повинна стримувати фермерів від посівної цієї весни. “Приємно дивитися телевізор: люди працюють на тракторах, про віруси ніхто не говорить”, – продовжив він. “Тож трактор – наш порятунок від коронавірусу. Поля всіх вилікують”.

На сьогодні в Білорусі зареєстровано 36 випадків коронавірусу, однак, враховуючи ситуацію в Європейському Союзі, навряд чи цей показник залишатиметься таким низьким тривалий час.

Заклик Лукашенко до фермерів виходити на поле може бути мотивований іншими причинами, ніж його занепокоєння за їхнє здоров'я та безпеку, але це не настільки небезпечно, як заява, нехай і фігуральна, що трактори мають якусь магічну силу проти вірусу.

Навіть з рекомендаціями щодо карантинного та соціального дистанціювання, лікарі наголошують на необхідності прогулянок на свіжому повітрі, без соціальної взаємодії, звісно.

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