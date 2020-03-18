Італійська компанія спеціалізується на виготовленні мобільних лабораторій та житлових трейлерів з1981 року. Наразі одна з категорій продукції користується підвищеним попитом.

Medical Mobile Clinic від Astacar виготовляється під конкретні потреби замовника і являє собою мікро-клініку, що знаходиться там, де вона найбільше потрібна.

Мобільні клініки Astacar можуть бути налаштовані та оснащені різним спецобладнанням для певних потреб. Вони можуть використовуватись для діагностики, профілактики лікування чи інформаційної роботи.

Медичні трейлери можуть обладнуватись рентгенівськими апаратами та МРТ, приладами для мамографії, екографії, ДНК-тестування і використовуватись навіть як операційні чи стаціонарні палати для хворих.

Фото: Мобільна клініка / Astacar

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