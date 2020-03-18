На автомобільну галузь чекають колосальні збитки.

Один з найбільших європейських автовиробників розповів про власний план боротьби з коронавірусом.

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На щорічній прес-конференції концерн Volkswagen AG повідомив дві важливі новини: наступного року лінійку кросоверів поповнить нова модель, а друге покоління пікапа Amarok німці планують створити разом з Ford. Однак втіленню цих і інших планів може завадити рішення про тимчасове закриття європейських заводів у зв’язку з коронавірусом.

Поставити виробництво на паузу Volkswagen планує в два етапи. Спочатку, до кінця цього тижня, зупиняться конвеєри VW в Іспанії, Португалії та Словаччині, а також італійські підприємства брендів Lamborghini і Ducati. Інші заводи концерну, розташовані в Європі, проведуть зупинку протягом двох тижнів.



Відомо, що до кінця місяця будуть простоювати конвеєри альянсу Fiat-Chrysler, до квітня закриті всі заводи групи PSA, вже сповістили про зупинку роботи марки Ford та Ferrari. Натомість виробництво VW у Китаї вже поступово відновлюється.

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