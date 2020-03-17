Новий Volkswagen Amarok вперше показали на офіційних зображеннях.

Друге покоління пікапа представлять в 2022 році і воно породнится з Ford Ranger - моделі будуть використовувати загальну платформу.

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Судячи із зображень, автомобіль стане агресивнішим на вигляд - з високим капотом і м'язистими вираженими колісними арками. Також помітний збільшений дорожній просвіт. Швидше за все, новий Volkswagen Amarok збереже турбодизелі об'ємом 2,0 і 3,0 л.