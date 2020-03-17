Новый Volkswagen Amarok впервые показали на официальных изображениях.

Второе поколение пикапа представят в 2022 году и оно породнится с Ford Ranger – модели будут использовать общую платформу.

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Судя по изображениям, автомобиль станет более агрессивным на вид – с высоким капотом и выраженными мускулистыми колесными арками. Также заметен увеличенный дорожный просвет. Скорее всего, новый Volkswagen Amarok сохранит турбодизели объемом 2,0 и 3,0 л.