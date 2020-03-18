Автомобильную отрасль ждут колоссальные убытки.

Один из крупнейших европейских автопроизводителей рассказал о собственном плане борьбы с коронавирусом.

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На ежегодной пресс-конференции концерн Volkswagen AG сообщил две важные новости: со следующего года линейку кроссоверов пополнит новая модель, а второе поколение пикапа Amarok немцы планируют создать вместе с Ford. Однако воплощению этих и других планов может помешать решение о временном закрытии европейских заводов в связи с коронавирусом.

Поставить производство на паузу Volkswagen планирует в два этапа. Сначала, до конца этой недели, остановятся конвейеры VW в Испании, Португалии и Словакии, а также итальянские предприятия брендов Lamborghini и Ducati. Другие заводы концерна, расположенные в Европе, проведут остановку в течение двух недель.

Известно, что до конца месяца будут простаивать конвейеры альянса Fiat – Chrysler, до апреля закрыты все заводы группы PSA, уже оповестили об остановке работы марки Ford и Ferrari. Между тем производство VW в Китае уже постепенно восстанавливается.

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